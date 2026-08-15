ரீல்ஸ் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ராஜேந்திர பாலாஜி பேச்சு
ரீல்ஸ் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ராஜேந்திர பாலாஜி பேச்சு
ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM
விருதுநகர்: ‘‘ ரீல்ஸ் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும். சினிமாவில் நடிப்பதைப் பார்த்து மக்கள் ஏமாந்து ஓட்டளித்துவிட்டனர்,’’ என விருதுநகரில் த.வெ.க., அரசை கண்டித்து அ.தி.மு.க., சார்பில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பேசினார்.
விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யக் கோரியும், மேகதாது விவகாரத்தில் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கும் த.வெ.க., அரசைக் கண்டித்தும் அ.தி.மு.க., சார்பில் விருதுநகர் தேசபந்து மைதானத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
இப்போராட்டத்தில் பங்கேற்ற அ.தி.மு.க., மாவட்டச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ராஜேந்திர பாலாஜி பேசியதாவது: முன்னாள் முதல்வர் பழனிசாமி ஆட்சிக் காலத்தில் விவசாயிகள் பெற்ற கடன்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டது. தமிழகத்திலும் , குறிப்பாக விருதுநகர் மாவட்ட மக்களிடையேயும் விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக இருக்கும் மிகப்பெரிய வாழ்வாதாரத் தொழிலாக பட்டாசுத் தொழில் உள்ளது.
சிவகாசி, விருதுநகர், வெம்பக்கோட்டை, சாத்துார் ஆகிய பகுதிகளில் பிரம்மாண்டமாக இயங்கி வந்த இத்தொழில், இன்றைக்குத் த.வெ.க., ஆட்சியில் கேள்விக்குறியாகி நிற்கிறது.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,500, ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர்கள், மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.4000 உதவித்தொகை, ஏசி பஸ்கள் என அளித்த எந்த வாக்குறுதியையும் இந்த பட்ஜெட்டில் நிறைவேற்றவில்லை. மாறாக மின்சாரக் கட்டணம், சொத்துவரி, அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசி கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. , என்றார்.