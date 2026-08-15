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ரமண அகாடமி பள்ளி ஆண்டு விழா

ரமண அகாடமி பள்ளி ஆண்டு விழா

ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM

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ராஜபாளையம், ஆக. 14-

ராஜபாளையம் ரமண அகாடமி மேல்நிலைப்பள்ளி ஆண்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடந்தது.

பள்ளி தலைவர் கண்ணன் தலைமை வகித்தார். தாளாளர் கிருஷ்ணவேணி, ஆலோசகர் டாக்டர் கு.கணேசன் முன்னிலை வகித்தனர்.

முன்னாள் தலைமைச் செயலர் இறையன்பு விழா மலரை வெளியிட்டு, மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கி பேசியதாவது: ஒவ்வொருவரும் தன்னை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் கைபேசி உலகத்தையே உங்களிடம் சுருக்கி தருகிறது. மாணவர்கள் அலைபேசியை அறிவை சுரக்கும் அங்கமாக உபயோகியுங்கள். பாட புத்தகங்களில் மூழ்கி விடாமல் வரலாறு, வெற்றி கதைகள், சுய முன்னேற்றம் போன்ற புத்தகங்களை தேடி படியுங்கள்., இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

ஏற்பாடுகளை முதல்வர் இந்திரா, ஒருங்கிணைப்பாளர் தனலட்சுமி, நிர்வாக அதிகாரி செந்தாமரைக்கண்ணன், ஆசிரியர்கள் அலுவலர்கள் செய்தனர்.

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