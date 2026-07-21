/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ ரமண வித்யாலயா பள்ளி விளையாட்டு விழா
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 05:43 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:42 PM
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ராஜபாளையம்:ராஜபாளையம் ரமண வித்யாலயா மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்த விளையாட்டு விழாவிற்கு பள்ளித் தலைவர் கண்ணன் தலைமை வகித்தார்.
தாளாளர் கிருஷ்ணவேணி, ஆலோசகர் டாக்டர் கு. கணேசன் முன்னிலை வகித்தனர். சர்வதேச வாலிபால் வீரர் வைஷ்ணவ் பங்கேற்றார். டாக்டர் ஆர்த்தி ஒலிம்பிக் தீபம் ஏற்றி விழாவை தொடங்கினார். போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசளிக்கப்பட்டது. சாம்பியன் பட்டத்தை நர்மதா அணி வென்றது.மாணவர்களின் ஏரோபிக், பிரமிட், யோகா, மல்லர் கம்பம், சிலம்பம், வாள் சண்டை உள்ளிட்ட விளையாட்டு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. ஏற்பாடுகளை முதல்வர் சுதா, உடற்கல்வி இயக்குனர் செந்தாமரைக் கண்ணன், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள், அலுவலர்கள் செய்தனர். மாணவர் பிரவின் நன்றி கூறினார்