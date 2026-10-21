திருத்தங்கல் திருப்பதி நகரில் ரேஷன் கடை அமைக்க எதிர்பார்ப்பு
திருத்தங்கல் திருப்பதி நகரில் ரேஷன் கடை அமைக்க எதிர்பார்ப்பு
ADDED : அக் 21, 2026 04:54 PM
சிவகாசி: சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல் திருப்பதி நகரில் ரேஷன் கடை கட்ட வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
திருத்தங்கல் திருப்பதி நகர் அண்ணா காலனி பகுதியில் ஆயிரம் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் திருத்தங்கல் அரசு மருத்துவமனை அருகே உள்ள ரேஷன் கடையில் சென்று பொருட்கள் வாங்கி வருகின்றனர். பெண்கள் நீண்ட துாரம் சென்று பொருட்கள் வாங்க சிரமப்படுகின்றனர். எனவே இங்கேயே ரேஷன் கடைக்கு என புதிய கட்டடம் கட்ட வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். இதற்காக இப்பகுதியில் இடமும் தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஆனால் அதற்கடுத்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால் தற்போது வரையிலும் இப்பகுதி மக்கள் நீண்ட துாரம் அலைந்து சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க வேண்டி உள்ளது. எனவே இங்கு ரேஷன் கடைக்கு என புதிய கட்டடம் கட்டி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.