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நவ 4, 5ல் வீடுகளில் ரேஷன் வினியோகம்

நவ 4, 5ல் வீடுகளில் ரேஷன் வினியோகம்

UPDATED : நவ 02, 2026 05:41 PM

ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM

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UPDATED : நவ 02, 2026 05:41 PM ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM

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விருதுநகர்: கலெக்டர் ஷரண்யா அறி செய்திக்குறிப்பு: ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க முடியாத நிலையில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோர்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளுக்கே அத்தியாவசிய பொருட்களை நேரடியாக சென்று வழங்கும் வகையில் இல்லம் சென்று பொது வினியோக திட்ட பொருட்களை வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்தில் நவ 4, 5 ஆகிய தேதிகளில் பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கே பொருட்கள் வினியாேகம் செய்யப்பட உள்ளன, என்றார்.

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