குறையுது பாசிப்பருப்பு, மல்லி விலை

UPDATED : நவ 07, 2026 03:27 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:24 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் பாசிப்பருப்பு 100 கிலோவிற்கு ரூ.1300 குறைந்து ரூ.9,100 முதல் ரூ.9,300, மல்லி நாடு 40 கிலோவிற்கு ரூ.400 முதல் ரூ.900 குறைந்து ரூ.6500 முதல் ரூ.7200 என விற்கப்படுகிறது.
இங்கு க.எண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.3300, ந.எண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.6757, பாமாயில் 15 கிலோ ரூ.2290, ரவை 30 கிலோ ரூ.1590, மைதா 90 கிலோ ரூ.4850, சர்க்கரை 50 கிலோவிற்கு ரூ.230 உயர்ந்து ரூ.2930, பொரிகடலை 50 கிலோவிற்கு ரூ.200 உயர்ந்து ரூ.5500, கொண்டைக்கடலை 100 கிலோ ரூ.8300 என விற்கப்படுகிறது.
துவரம் பருப்பு புதுசு லயன் 100 கிலோ ரூ.11,500 முதல் ரூ.11,800 உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு நாடு 100 கிலோ ரூ.11,800 முதல் ரூ.12,300, உளுந்து லயன் 100 கிலோ ரூ.7800 முதல் ரூ.8300, உளுந்து நாடு 100 கிலோ ரூ.7400 முதல் ரூ.7500, தொலிபருப்பு 100 கிலோ ரூ.9300 முதல் ரூ.9500, பட்டாணி பருப்பு 100 கிலோ ரூ.5300 என விற்கப்படுகிறது.
பாசிப்பயறு லயன் மீடியம் 100 கிலோ ரூ.7800 முதல் ரூ.8000, மல்லி லயன் 40 கிலோவிற்கு ரூ.500 குறைந்து ரூ.6800, முண்டு வத்தல் 100 கிலோ ரூ.22,000 முதல் ரூ.28,000, குண்டூர் வத்தல் 100 கிலோ ரூ.24,000 முதல் ரூ.28,000, கடலை புண்ணாக்கு 100 கிலோ ரூ.5800, எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோ ரூ.2310 என விற்பனை செய்யப்படுகிறது.