/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/மண்டல இயக்குனர் ஆய்வு
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 07:36 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சியில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சித் திட்ட பணிகளை தஞ்சாவூர் மண்டல நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் வினோத் ஆய்வு செய்தார்.
இதன்படி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், செண்பகத் தோப்பில் குடிநீர் கிணறுகள் கட்டுமான பணிகளையும், தெருக்களில் பெறப்படும் குப்பைகளை தரம் பிரித்து மறுசுழற்சி முறையில் பொருட்கள் தயாரிக்கும் கிரீனோவில் நிறுவனத்தையும் ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது கமிஷனர் குமார், பொறுப்பு கமிஷனர் லட்சுமி, கிரினோவில் நிர்வாக இயக்குனர் சந்திரன், சுகாதார அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.