கால மாற்றத்தால் வெல்ல உற்பத்தி பின்னடைவு

UPDATED : நவ 09, 2026 12:38 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:36 AM
ராஜபாளையம்: ரசாயன கலக்காத வெல்லத்திற்கு மக்களிடம் எப்போதும் மவுசு உண்டு.
தமிழக அளவில் சேலம், மதுரையை அடுத்து வெல்லம் உற்பத்தியில் ராஜபாளையம் பெயர் எடுத்த நிலையில் இங்கு கிடைக்கும் பச்சை வெட்டு எனும் இயற்கையான முறையில் ரசாயன கலப்பு இல்லாத கைகளில் தயாரான உருண்டை வெல்லம், அச்சு வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை கேரள மாநிலத்திற்கு விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. ராஜபாளையம் சுற்றியுள்ள கான்சாபுரம், வத்திராயிருப்பு, சிவகிரி, ராயகிரி, சேத்துார், தென்மலை, தேவதானம், உள்ளார் போன்ற இடங்களில் 10 ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் அதிகமாக கரும்பு சாகுபடி பரப்பு இருந்தன.
இந்நிலையில் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் சிவகிரி அருகே துவங்கப்பட்ட தரணி சர்க்கரை ஆலை விவசாயிகள் இடையே கரும்பு உற்பத்தி தொழில்நுட்பம், கொள்முதல் போன்ற உதவிகளை வழங்கியதால் சர்க்கரை ஆலைக்கு மாறினர்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளாக வெல்ல உற்பத்தி குறைந்து தற்போது சர்க்கரை ஆலை நிலுவைத் தொகை வழங்காதது, உற்பத்தி நிறுத்தம் போன்ற காரணங்களால் கரும்பு விவசாயிகளும் சாகுபடியை குறைத்து விட்டனர். வெல்ல உற்பத்தியாளர்கள் மாற்றுத் தொழிலுக்கு செல்கின்றனர்.