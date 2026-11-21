சேத்துார் மலையடிவாரத்தில் அகழிகள் புனரமைக்கும் பணிகள் துவக்கம்
சேத்துார் மலையடிவாரத்தில் அகழிகள் புனரமைக்கும் பணிகள் துவக்கம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:58 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:54 PM
சேத்துார்: சேத்துார் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் யானை நடமாட்ட அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் அகழிகளை புனரமைக்கும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளது.
ராஜபாளையம் வனச்சரகத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மான், யானை, காட்டுப்பன்றி, காட்டு மாடு, கரடி உள்ளிட்ட விலங்குகள் வாழ்விடமாக உள்ளன.
மலையடிவாரப் பகுதியை ஒட்டிய விவசாய நிலங்களில் தென்னை, வாழை, மா, பலா, கொய்யா என நுாற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாயம் நடைபெறுகிறது.
சமீப காலமாக இவை உணவு, நீர், வாழ்விட தேவைக்கு வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறி பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகிறது.
இவற்றை தடுக்க 2024 -ல் வனவிலங்குகள் அதிகம் வெளியேறும் பகுதியாக உள்ள குளிராட்டி பீட் முதல் பிராவடி பீட் வரை 5 கி.மீ., தூரத்திற்கு 3 மீட்டர் ஆழம், 2 மீ., அகலத்தில் அகழி அமைக்கப்பட்டது. இவை தொடர் மண் சரிவு உள்ளிட்ட காரணங்களால் மண் மேவி யானை முதலான விலங்குகள் அவ்வழியே வெளியேறி சேதம் அதிகமாகின.
விவசாயிகளின் தொடர் கோரிக்கையை அடுத்து குளிராட்டி, பிராவடி பீட் பகுதியில் 1கி.மீ., நீளத்தில் அகலப்படுத்தி, ஆழப்படுத்தும் பணி நடைபெறுவதாக வனச்சரகர் அன்பரசி தெரிவித்தார்.