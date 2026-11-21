UPDATED : நவ 20, 2026 07:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:16 PM
விருதுநகர்: கலெக்டர் ஷரண்யா அறி செய்திக்குறிப்பு: 2026-27ம் ஆண்டில் ராபி சம்பா–II பயிர்களுக்கு தேசிய பயிர் காப்பீடு வலைதளத்தில் நில உரிமையாளர்கள் பதிவு செய்து கொள்ள விவசாயி அடையாள எண்ணும், குத்தகை விவசாயிகள் பதிவு செய்து கொள்ள நில உரிமைதாரர்களிடமிருந்து ஆதார் அடிப்படையிலான ஓ.டி.பி., எண் ஒப்புதல் பெறுவது கட்டாயம்.
பதிவு செய்வதில் இடர்பாடுகள் உள்ளதால் தகுதியுள்ள குத்தகை விவசாயிகள், நில உரிமையாளர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் வகையில், அடையாள எண், ஆதார் அடிப்படையிலான ஓ.டி.பி., ஒப்புதல் பெறுதல் ஆகியவை கட்டாய நிபந்தனைகளில் இருந்து தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே குத்தகைதாரர்கள் உட்பட அனைத்து விவசாயிகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யலாம், என்றார்.