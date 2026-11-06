/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/சிவகாசியில் பிளக்ஸ் போர்டுகள் அகற்றம்
UPDATED : நவ 06, 2026 12:11 AM
ADDED : நவ 05, 2026 07:36 PM
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சிவகாசி: சிவகாசி மாநகராட்சியில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டிருந்த பிளக்ஸ் போர்டுகள் அகற்றப்பட்டது.
சிவகாசி மாநகராட்சியில் காந்தி ரோடு, காரனேஷன் விலக்கு, பஸ் ஸ்டாண்ட், காமராஜர் சிலை, திருத்தங்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக அனுமதியின்றி பிளக்ஸ் போர்டுகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. கமிஷனர் மகேஸ்வரி, தலைமையில் அனைத்து இடங்களிலும் அனுமதி இன்றி வைக்கப்பட்டிருந்த பிளக்ஸ் போர்டுகள் அகற்றப்பட்டது.
கமிஷனர் கூறுகையில், மாநகராட்சியில் விளம்பர பலகைகள் வைக்க வேண்டும் என்றால் முறையாக அனுமதி பெற வேண்டும். அனுமதி இன்றி வைக்கப்படும் விளம்பரப் பலகைகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதோடு அபராதமும் விதிக்கப்படும், என்றார்.