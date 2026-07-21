சேதமான அரசு விடுதி கட்டடங்கள் புதுப்பிப்பது தாமதமாகுது: இடநெருக்கடி, மாற்று இடங்களால் திண்டாட்டம்
சேதமான அரசு விடுதி கட்டடங்கள் புதுப்பிப்பது தாமதமாகுது: இடநெருக்கடி, மாற்று இடங்களால் திண்டாட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:09 AM
விருதுநகர்; விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அரசு பி.சி., எம்.பி.சி., எஸ்.சி., எஸ்.டி., அரசு விடுதிகளின் கட்டடங்கள் சேதமாகி உள்ளன. இவற்றை சீரமைக்க கோரிக்கை வைத்து வந்த நிலையில் புதுப்பிப்பு தாமதமாகி வருகிறது. பழைய கட்டடத்தை இடித்து கட்டுவதற்காக விடுதிகள் மாற்று இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டும், புதிய கட்டட பணிகள் துவங்காததால் இடநெருக்கடியில் மாணவர்கள் திண்டாடுகின்றனர். எனவே விடுதி கட்டட, புனரமைப்பு பணிகளை விரைந்து துவங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாவட்டத்தில் பி.சி., எம்.பி.சி., எஸ்.சி., எஸ்.டி., அரசு விடுதிகள் 104 உள்ளன. 6 முதல் பிளஸ் ௨ வரையிலான மாணவர்கள் 3ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் விடுதியில் தங்கி பயில்கின்றனர். இதன் மூலம் போக்குவரத்து வசதி இல்லாத கிராமப்புற மாணவர்கள் வெளியூர் பள்ளிகளில் படிக்கின்றனர். இம்மாணவர்களுக்கு 3 கட்டங்களாக மருத்துவ பரிசோதனை, பாய், தலையணை, போர்வை, விளையாட்டு பொருட்கள், சீருடைகள், 10, பிளஸ் ௨ மாணவர்களுக்கு சிறப்பு வழிகாட்டி நுால்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இம்மாணவர்களுக்கு 5 நாட்களுக்கு சத்து மிகுந்த முட்டையுடன் கூடிய மதிய உணவும், வாரம் ஒரு நாள் மட்டனும் வழங்கப்படும்.
பல அரசு விடுதிகள் 20 ஆண்டுகள் தாண்டி உள்ளதால் அவை சேதமடைந்து காணப்படுகின்றன. அவற்றை பராமரித்து புனரமைப்பதுடன் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறதா என ஆய்வு நடத்தி அதிகரிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முந்தைய அரசு, விடுதிகளின் செயல்பாட்டை கண்காணிக்க தாசில்தார் நிலையிலான அதிகாரிகளை நியமித்தது. ஆனால் அக்குழுக்கள் முழுவீச்சில் செயல்படவில்லை. இதனால் சேதம் பற்றிய நிலை தெரிவதில்லை.
மாணவர்கள் வருகை இல்லாததால் 2025 இறுதியில் பல விடுதிகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டன. மேலும் வார்டன் நிலையில் ஒரு ஆசிரியர் எப்போதும் இங்கு இருப்பர். ஆனால் விடுதிகளில் சமையலர் ஆசிரியராகவும், ஆசிரியர் சமையலராகவும், காவலாளி பணியிடங்கள் காலியாகவும் உள்ளன.
பல விடுதிகள் சேதமடைந்தும், மாணவர்கள் பயன்படுத்துவதற்கு லாயக்கின்றி உள்ளன. சுவிட்சுகள், தரைத்தளங்கள் சேதமடைந்துள்ளன. சாத்துார் மேலக்காந்திநகரில் 30 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்த அரசு மாணவர் விடுதியில் தரைத்தளம், சுவர்கள் சேதமடைந்து மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதால், கல்லுாரி விடுதியாக மாற்றப்பட உள்ளது. இதனால் பள்ளி மாணவர்கள் சிரமப்படும் சூழல் உள்ளது.
விருதுநகர் - அருப்புக்கோட்டை ரோட்டில் இருந்த பி.சி., அரசு மாணவர் விடுதி சட்டப்பேரவை குழுவால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு பயன்படுத்துவதற்கு லாயக்கற்றது எனக் கூறி, மாணவர்களை நகராட்சி கட்டடத்திற்கு இடமாற்றினர். அங்கு இடநெருக்கடியால் மாணவர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். பழைய கட்டடத்தை இடித்து விட்டு புதிய கட்டடம் கட்டும் பணிகள் துவங்கவே இல்லை.
ஊரகப்பகுதிகளில் இருந்து வரும் மாணவர்களின் கல்வி நலனை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த விடுதிகள் துவங்கப்பட்டன. தற்போது இவை பெயரளவிலே இயங்குவது மாணவர்களின் எண்ணிக்கையையும் குறைத்து வருவது வேதனைக்குரியது. இதனால் அரசு சேதமடைந்த கட்டடங்களை புனரமைக்கும் பணியை விரைவில் துவங்க வேண்டுமென மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.