வெம்பக்கோட்டை அணையில் மதகுகள் சீரமைப்பு பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை
வெம்பக்கோட்டை அணையில் மதகுகள் சீரமைப்பு பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 09, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:36 PM
சிவகாசி: வெம்பக்கோட்டை அணையில் பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மதகுகளை சரி செய்யும் பணி நடந்தது.
வெம்பக்கோட்டையில் வைப்பாற்றின் குறுக்கே 1986 ல் அணை கட்டப்பட்டது. 23 அடி உயரம் கொண்ட அணையில் 5 மதகுகள் உள்ளது. இந்த அணைக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருந்து காயல்குடி, சீவலப்பேரி உள்ளிட்ட கிளை ஆறுகளில் இருந்து தண்ணீர் வருகின்றது. வெம்பக்கோட்டை, சூரார்பட்டி, கோட்டைப்பட்டி, கரிசல்குளம். சல்வார் பட்டி, ஏழாயிரம் பண்ணை, விஜய கரிசல்குளம் உட்பட 20 க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் 3300 ஹெக்டர் பாசன வசதி உடையது.
இதனை நம்பி நெல், சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்கள் பயிரிடுகின்றனர். மேலும் அணையில் இருந்து சிவகாசி மாநகராட்சிக்கு தினமும் 20 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. அணை கட்டப்பட்டு 40 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் மதகுகள் சேதம் அடைந்துள்ளது. இதனால் தொடர்ந்து தண்ணீர் வெளியேறி நீர்மட்டம் குறைகிறது. தற்போது அணையில் நான்கு அடிக்கும் குறைவாக தண்ணீர் மட்டம் இருந்த நிலையில் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மதகுகளை சரி செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து தண்ணீர் முழுவதும் வெளியேற்றப்பட்டது. எளிதில் ஷட்டரை இயக்கும் வகையில் சேதமடைந்த மதகுகளில் பழுது பார்க்கும் பணி நடந்தது. நீர்வளத்துறை சென்னை தலைமை பொறியாளர் தங்கராஜ், கண்காணிப்பு பொறியாளர் அன்புச்செல்வன், செயற்பொறியாளர்கள் மலர்விழி, சீனிவாசன், உதவி செயற் பொறியாளர் கார்த்திகேயன் பார்வையிட்டனர்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தண்ணீர் வரும்போது வீணாகாமல் தடுப்பதற்காக ஷட்டரில் தற்காலிகமாக பழுது பார்க்கும் பணி நடந்துள்ளது. என்றனர்.