ஆண்டுதோறும் பணி புதுப்பிப்பதை கைவிட்டு நிரந்தரப்படுத்த வேண்டும்: ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தினர் வலியுறுத்தல்
ஆண்டுதோறும் பணி புதுப்பிப்பதை கைவிட்டு நிரந்தரப்படுத்த வேண்டும்: ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தினர் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:17 AM
விருதுநகர்: ‘‘மாநில ஊரக, நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்க ஊழியர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிகின்றனர். ஆண்டுதோறும் பணி புதுப்பிக்கும் நடைமுறையை கைவிட்டு 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணிபுரிவோரை நிரந்தரம் செய்து பணி பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்,’’ என, விருதுநகரில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் அனைத்து பணியாளர்கள் சங்க மாநில தலைவர் ஜெகதீஸ்வரி வலியுறுத்தினார்.
அவர் கூறியதாவது: மகளிர் திட்டத்தை தனித்துறையாக அறிவித்து காலமுறை ஊதியத்தின் கீழ் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு, ஊதியத்தை நேரடியாக மாவட்ட அலுவலகத்தில் இருந்து வங்கி கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்.
அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வருங்கால வைப்பு நிதி பிடித்தம் செய்ய வேண்டும். உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு, ஈட்டிய விடுப்பு, ஊதியத்துடன் கூடிய மருத்துவ விடுப்பு வழங்க வேண்டும். பெண் ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு கால விடுப்பு ஊதியத்துடன் வழங்க வேண்டும்.
பணியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் பணி வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். புதிய அரசு எங்கள் கோரிக்கைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் உதவி திட்ட அலுவலர், வட்டார இயக்க மேலாளர், வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆகிய மூன்று பணிநிலைகள் உள்ளன.
பி.டி.ஓ., ரேங்கில் ஒரு அலுவலர் பணியிடம் உருவாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பிட்ட அந்த மூன்று பணிநிலைகளில்எந்தபணியிடங்களையும் குறைக்காமல் கூடுதல் பணியிடமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றார்.