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பாதியில் விடப்பட்ட முத்தால் நகர் ரோடு குடியிருப்போர் அவதி

பாதியில் விடப்பட்ட முத்தால் நகர் ரோடு குடியிருப்போர் அவதி

ADDED : ஆக 14, 2026 06:00 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:00 PM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் முத்தால் நகர் 2வது தெருவின் பேவர் பிளாக் ரோடு பணி பாதியில் விடப்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதி குடியிருப்போர் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.

விருதுநகர் பாண்டியன் நகர், முத்தால் நகர் பகுதிகள் ரோசல்பட்டி ஊராட்சி எல்கைக்கு உட்பட்டவை. இப்பகுதிகளில் ரோடுகள் ஆங்காங்கே பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளன. ஜல் ஜீவன் குடிநீர் திட்டத்திற்காக தோண்டிய போது ஏற்பட்ட பள்ளங்கள் இன்று வரை சீரமைக்கப்படவே இல்லை. இன்னொரு பக்கம் வழிமாறிய இறையநாயக்கர் ஊருணியின் நீர்வரத்து கால்வாய்களால் நீரானது மழைக்காலங்களில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் புகுந்து ரோடுகளை இன்னும் பாடாவதியாக்குகின்றன. இவ்வகையில் நீண்ட காலமாக சேதமாகி இருந்த முத்தால் நகர் 2வது தெருவில் சில நாட்கள் முன் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்கும் பணி நடந்தது. இப்பணி பாதியில் விடப்பட்ட கட்டுமான பொருட்கள் அப்படியே அங்கங்கு போடப்பட்டுள்ளன.

தற்போது மாலை நேரங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்கிறது. இப்பகுதி குடியிருப்பை யொட்டி புதர்மண்டிய நீர்வரத்து கால்வாய் செல்வதால் மழை அதிகம் பெய்தால் ரோடு பணி பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே ரோடு பணிகளை கிடப்பில் போடாமல் முழுமைப்படுத்த வேண்டும்.

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