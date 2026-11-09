7 ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டிற்கு வராத சமுதாயக்கூடம் திருத்தங்கல் கவிதா நகர் வாசிகள் அதிருப்தி
7 ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டிற்கு வராத சமுதாயக்கூடம் திருத்தங்கல் கவிதா நகர் வாசிகள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 PM
சிவகாசி: திருத்தங்கல் கவிதா நகரில் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சமுதாயக்கூடம் கட்டப்பட்டும் இதுவரையிலும் பயன்பாட்டிற்கு வராததால் மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
திருத்தங்கல் கவிதா நகரில் பட்டாசு, அச்சு தொழிலாளர்கள், கூலித் தொழிலாளிகள், அதிகமானோர் வசிக்கின்றனர். இவர்கள் தங்கள் வீட்டு திருமணம் காதுகுத்து உள்ளிட்ட விசேஷங்களை நடத்துவதற்கு மண்டபம் இல்லாமல் சிரமப்பட்டனர். எனவே எம்.எல்.ஏ., தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரூ. 30 லட்சத்தில் சமுதாயக்கூடம் கட்டப்பட்டது. இதனால் இப்பகுதியினர் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். ஆனால் கட்டப்பட்டு இத்தனை ஆண்டுகள் ஆகியும் இதுவரையிலும் சமுதாயக்கூடம் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை. கட்டடம் தற்போது மது அருந்துபவர்கள், கஞ்சா அடிப்பவர்கள் உள்ளிட்ட சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறிவிட்டது. கட்டடம் சேதம் அடைந்து பயனற்றதாக மாறி விடுவதற்கு முன்பு மின்சாரம், தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்தி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என இப்பகுதியினர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.