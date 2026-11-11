ரோடு சேதம், குடிநீர் வினியோகம் இல்லை: அனுப்பன்குளம் காமாட்சியம்மன் கோயில் தெரு மக்கள் அவதி
ரோடு சேதம், குடிநீர் வினியோகம் இல்லை: அனுப்பன்குளம் காமாட்சியம்மன் கோயில் தெரு மக்கள் அவதி
ADDED : நவ 10, 2026 06:50 PM
சிவகாசி: ரோடு சேதம், குடிநீர் வினியோகம் இல்லை என சிவகாசி அருகே அனுப்பன்குளம் ஊராட்சி ஆண்டியாபுரம்காமாட்சியம்மன் கோயில் தெரு மக்கள் எண்ணற்ற பிரச்னைகளில் சிக்கித் தவிக்கின்றனர்.
அனுப்பன்குளம் ஊராட்சி ஆண்டியாபுரம் மேற்கு பகுதி காமாட்சியம்மன் கோயில் தெரு பகுதி குடியிருப்போர் நலச்சங்க நிர்வாகிகள் முகேஷ், கார்த்திக், குமார், பூமாரி, மாரியம்மாள், பாண்டி கூறியதாவது, இப்பகுதியில் ஊராட்சி சார்பில் குடிநீர் வினியோகம் செய்யவில்லை. இதனால் ஒரு கிலோ மீட்டர் நடந்து சென்று அருகில் உள்ள நாரணாபுரத்தில் தான் குடிநீர் எடுத்து வர வேண்டி உள்ளது. இங்கு குடிநீர் ஆதாரமே இல்லாததால் குளிக்க, துணி துவைக்க தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கி பயன்படுத்துகின்றோம். எனவே மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி கட்டி, குழாய் பதித்து குடிநீர் வினியோகம் செய்ய வேண்டும். நாரணாபுரத்தில் இருந்து காளியம்மன் கோயில் தெரு வழியாக ஆண்டியாபுரம் செல்லும் ரோடு அமைக்கப்பட்டு 8 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. தற்போது ரோடு மிகவும் மோசமாக சேதம் அடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் மழைக்காலங்களில் எந்த வாகனமும் சென்று வர முடியவில்லை.
இப்பகுதியில் பட்டாசு கடைகள், ஆலைகள் உள்ள நிலையில் அதிகமாக வாகனங்கள் வந்து செல்கின்றன. ஆனால் ரோடு சேதத்தால் சிரமப்பட வேண்டி உள்ளது. தவிர தெருக்களிலும் ரோடு இல்லாததால் டூ வீலர், கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களை மெயின் ரோட்டிலேயே நிறுத்தி நடந்து தான் செல்ல வேண்டும். குடியிருப்பு பகுதி அருகிலேயே பட்டாசு கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு எரிக்கப்படுகிறது. இதனால் வெடி விபத்து ஏற்படுவதோடு சுற்றுச்சூழலும் பாதிக்கப்படுகின்றது. தவிர அருகிலுள்ள ஊருணியிலும் பட்டாசு கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால் நீரும் மாசுபடுகின்றது. இப்பகுதியில் இதுவரையிலும் தெரு விளக்குகள் இல்லை. இதனால் இரவு நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட அச்சப்படுகின்றனர். சுகாதார வளாகம், சமுதாயக்கூடம் அமைக்க வேண்டும். எனவே இங்கு அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும்.