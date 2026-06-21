கருவேலம் அகற்றும் பணிகள் உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு நீதிபதி ஆய்வு
கருவேலம் அகற்றும் பணிகள் உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு நீதிபதி ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:59 PM
விருதுநகர்: காரியாபட்டியில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு படி சீமைக் கருவேலம் அகற்றும் பணிகளை ஓய்வு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி செல்வம்ஆய்வு செய்தார்.
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகள், தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு ஆக்கிரமிப்பு தாவரங்கள் அகற்றுதல், சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்புக் கொள்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், விருதுநகர் மாவட்ட நிர்வாகம் செழுமை கருவூலம் - சீமைக் கருவேலமில்லா விருதுநகர் என்ற முயற்சியை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் முதற்கட்டமாக, அரசு நிலங்கள், ஆறுகள், கண்மாய்கள், அரசு அலுவலக வளாகங்கள், இதர பொதுநிலங்களில் வளர்ந்துள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை முழுமையாக அகற்றி, அவற்றிற்குப் பதிலாக பூர்வீக மரங்களை நட பல்வேறு துறைகளின் ஒருங்கிணைப்புடன் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
காரியாபட்டியில் நடந்த இப்பணிகளை சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு நீதிபதி செல்வம் ஆய்வு செய்தார். வேளாண் இணை இயக்குநர் மோகன்தாஸ் சவுமியன், வேளாண் துணை இயக்குனர்கள் அம்சவேணி, நாச்சியார் அம்மாள் உடனிருந்தனர்.