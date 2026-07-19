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நெல் கொள்முதல் நிலையம் அருகே குப்பையில் தீ: தப்பியது நெல் மூடைகள்

நெல் கொள்முதல் நிலையம் அருகே குப்பையில் தீ: தப்பியது நெல் மூடைகள்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:37 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:21 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:37 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:21 PM

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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மடவார் வளாகம் நெல் கொள்முதல் நிலையம் அருகே குப்பையில் தீ பிடித்தது. சரியான நேரத்தில் தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைத்ததால் ஏராளமான நெல் மூடைகள் தப்பியது.

இப்பகுதியில் கடந்த சில வாரங்களாக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட ஏராளமான நெல்மூடைகள் திறந்தவெளியில் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல்களுக்கு உரிய பணம் விவசாயிகளுக்கு வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நெல்கள் கிட்டங்கிகளுக்கு கொண்டு செல்லபடாமல் காலதாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் அடுக்கி வைக்கபட்டுள்ள நெல் மூடைகள் அருகே இருந்த குப்பைகளில் நேற்று மதியம் 12:00 மணிக்கு தீப்பிடித்துள்ளது. இதுகுறித்து பெரியகுளம் கண்மாய் பாசன விவசாயிகள் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயணைப்பு துறையினர், நெல் மூடைகளில் தீ பரவாத வகையில் தீயை அணைத்து, நெல் மூடைகளை காப்பாற்றினர். இதனால் பெரும் சேதம் தவிர்க்க பட்டது.

எனவே நெல் மூடைகளை எடுத்து செல்ல மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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