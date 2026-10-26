எகிறும் காப்பர் விலை: மின்சாதன பொருட்களின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு
எகிறும் காப்பர் விலை: மின்சாதன பொருட்களின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு
UPDATED : அக் 13, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:26 PM
விருதுநகர்: மின் உபயோகப் பொருட்களுக்கு பயன்படுத்தும் முக்கிய மூலப் பொருளான காப்பரின் விலை கிலோ ரூ.1800 முதல் ரூ.2000 வரை உயர்ந்துள்ளது. இதனால் வரும் நாட்களில் மின்சாதன பொருட்களின் விலை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
உலகளவில் காப்பரின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்து வருகிறது. உலகின் முதன்மை காப்பர் உற்பத்தியாளரான சிலி நாட்டில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவு, தீவிர வானிலை, தொழிலாளர் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக காப்பர் சுரங்கங்களில் உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவும் காப்பர் இறக்குமதி மீது கடும் வரிகளை விதிப்பது விலையேற்றத்திற்கு காரணமாக உள்ளது.
மற்றொரு பக்கம் உலகின் மிகப்பெரிய காப்பர் நுகர்வோர் நாடான சீனா, தனது மின் கட்டமைப்பு, உள்கட்டமைப்புகளில் பெரும் முதலீடுகளைச் செய்து வருவதால் தேவை அதிகரித்துள்ளது. இதை உணர்ந்த முதலீட்டாளர்கள், காப்பர் மீதான எதிர்கால ஒப்பந்தங்களில் அதிகளவில் முதலீடு செய்வதாலும் விலை உயர்கிறது.
தற்போது தடிமன் அதிகமுள்ள காப்பர் கம்பி ஒரு கிலோ ரூ.1400 முதல் ரூ.1600 வரையிலும், தடிமன் குறைவானவை ரூ.1800 முதல் ரூ.2000 வரை விலை உயர்ந்துள்ளது. மின் சாதனங்களில் காப்பர் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுவதால் அவற்றின் விலையும் உயர வாய்ப்புள்ளது.
இந்த விலையேற்றத்தால் மின்கம்பங்களில் உள்ள காப்பர் சாதனங்களை திருடும் கும்பல்களும் அதிகரித்துள்ளன. மின்தடை நேரங்களை பயன்படுத்தி காப்பர் வயர்கள் திருடப்படுகின்றன. இதனால் மின்வாரியத்திற்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது.