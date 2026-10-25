நாரணாபுரத்தில் ரோடு சேதம்

UPDATED : அக் 24, 2026 11:05 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:24 PM
சிவகாசி: சிவகாசி நாரணாபுரம் நான்கு ரோடு விலக்கில் ரோடு மிகவும் மோசமாக சேதம் அடைந்துள்ளதால் போக்குவரத்தில் பாதிக்கப்படுவதோடு விபத்திற்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.
சிவகாசி நாரணாபுரம் ரோடு விலக்கில் பஸ் ஸ்டாண்டு , பைபாஸ் ரோடு, கன்னி சேரி ரோடு பிரிந்து செல்கின்றது. நகருக்குள் மற்றும் பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு வரவேண்டிய அனைத்து வாகனங்களும் இதன் வழியாகத்தான் வரவேண்டும். பள்ளி கல்லுாரி பஸ்கள், கனரக வாகனங்கள் இதனை கடந்து தான் செல்ல வேண்டும். சமீபத்தில் பெய்த மழையில் நான்கு விலக்கு ரோட்டில் ரோடு மிகவும் மோசமாக சேதம் அடைந்து பள்ளமாக உள்ளது. இதில் டூவீலர் உள்பட எந்த வாகனமும் சென்று வர முடியவில்லை. மேலும் வாகன ஓட்டிகள் தட்டுத்தடுமாறி செல்கின்றனர். எனவே இங்கு சேதம் அடைந்துள்ள ரோட்டை சீரமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.