கனரக வாகனங்களால் கிடங்கான ரோடு, தினம் ஒரு விபத்து

UPDATED : நவ 07, 2026 11:25 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:32 PM
திருச்சுழி: திருச்சுழி அருகே கனரக வாகனங்களால் மூன்று சந்திப்புகள் சந்திக்கும் ரோடு கிடங்காக இருப்பதால் தினம் ஒரு விபத்து ஏற்படுகிறது.
திருச்சுழி ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்த கல்லூரணியிலிருந்து கீழ குருணைகுளம் செல்லும் ரோடு உள்ளது. இங்குள்ள பத்ரகாளியம்மன் கோயில் அருகில் மூன்று ரோடுகள் இணையும் சந்திப்பு உள்ளது. இதன் வழியாக தினமும் கிரஷர்களிருந்து எம் சாண்ட், தூசி உள்ளிட்ட தளவாட பொருட்களை கொண்டு செல்கின்றன. இதனால், ரோடுகள் சந்திப்பு பகுதி கிடங்காக மாறி விட்டது. டூ வீலர்களில் செல்பவர்கள் இரவு நேரங்களில் பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் விழுந்து விபத்து ஏற்படுகிறது. உயிர்பலியும் ஏற்பட்டுள்ளது. சந்திப்பு பகுதியில் தரமான, உறுதியான ரோடு அமைக்க பல முறை ஊராட்சியில் கோரிக்கை வைத்தும் பயன் இல்லை.
மாவட்ட நிர்வாகம் புதியதாக ரோடு அமைக்க ஊராட்சிக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.