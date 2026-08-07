ரூ. 1.50 கோடி ஒதுக்கியும் ஊருணி துார்வாரமல் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட நிதி: மக்கள் அதிருப்தி
ரூ. 1.50 கோடி ஒதுக்கியும் ஊருணி துார்வாரமல் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட நிதி: மக்கள் அதிருப்தி
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:53 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM
சிவகாசி:சிவகாசி அருகே திருத்தங்கலில் பறையன்குளம் ஊருணியை துார்வார ரூ. 1.50 கோடி ஒதுக்கப்பட்டும், நிதி திருப்பி அனுப்பப்பட்டதால் மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல் கூடலிங்கம் சந்து பகுதியில் பறையன்குளம் ஊருணி உள்ளது. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை குளிக்க பயன்பட்டு வந்தது. தவிர குடிநீர் ஆதாரமாகவும் இருந்தது. தற்போது ஊருணியில் நகரின் மொத்த கழிவு நீரும் தேங்கியும், ஆகாயத்தாமரைச் செடிகள் ஆக்கிரமித்தும் தண்ணீர் நிறம் மாறி துர்நாற்றம் ஏற்படுகிறது. மழைக்காலங்களில் ஊருணி நிறைந்து தண்ணீர் வெளியேறி குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் புகுந்து விடுகின்றது. 2022 ல் ஊருணியை துார்வாரி தடுப்புச் சுவர், படிகள் அமைப்பதற்காக ரூ. ஒன்றரை கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் பணிகள் நடைபெறாமலேயே 2023 இறுதியில் நிதி திருப்பி அனுப்பப்பட்டு விட்டது. இதனால் இப்பகுதியினர் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர். எனவே மீண்டும் நிதி ஒதுக்கி ஊருணியை துார்வாரி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.