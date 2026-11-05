அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.2.50 லட்சம் மோசடி. ஓய்வு உதவி இயக்குனர் மீது வழக்கு
அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.2.50 லட்சம் மோசடி. ஓய்வு உதவி இயக்குனர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 04, 2026 04:59 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:55 PM
திருச்சுழி: திருச்சுழி ரயில்வே பீடர் ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சீனிவாசன், 54, இவரது மனைவி நாகவள்ளி அகத்தாகுளம் ஊராட்சியில் ஊராட்சி தலைவராக இருந்தார். அப்போது ஊரக வளர்ச்சி துறையில் உதவி இயக்குனராகி பணியாற்றி, தற்போது ஓய்வு பெற்றுள்ள கருப்பையா அறிமுகமானார். இவர் நாக வள்ளியிடம், சென்னை வருவாய்த் துறையில் பணியாற்றி வரும் மதுரை செல்லுாரை சேர்ந்த சண்முகப்பிரியா மூலம் அவரது மகனுக்கு அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறியுள்ளார்.
இதனை நம்பி சீனிவாசன் கருப்பையா மூலம் சண்முகப்பிரியாவிற்கு ஆன்லைன் மூலம் பல்வேறு தவணைகளில் 2.50 லட்சம் ரூபாய் பணம் அனுப்பி உள்ளார். ஒன்றரை ஆண்டுகளாக வேலை வாங்கித் தராமலும், பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்தனர்.
திருச்சுழி போலீசார் கருப்பையா , சண்முகப்பிரியா மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.