ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும்: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தகவல்
ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும்: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தகவல்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:44 PM
சிவகாசி: ‘‘ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்குவதற்கான அறிவிப்பு கூடிய விரைவில் வெளியிடப்படும் ,’’ என அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கூறினார்.
சிவகாசி அருகே கண்மாய்பட்டியில் ரூ. 30 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட சமுதாய கூடத்தை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி திறந்து வைத்தார்.
பின் அவர் கூறியதாவது:
முதல்வர் விஜய் சொன்ன அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் படிப்படியாக செய்து வருகிறார். கடந்த ஆட்சியில் மகளிர் உரிமைத் தொகை இறந்தவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முறையான வங்கி கணக்கு இணைக்கப்படாமலும் பல்வேறு குளறுபடிகள் இருந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்யும் பணிகள் நடக்கிறது. முதல்வர் ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்குவதற்கான அறிவிப்பை விரைவில் வெளியிடுவார். மேடையில் முதல்வர் குறித்து தி.மு.க., பெண் நிர்வாகி அவதுாறாக பேசிக் கொண்டிருந்த போதே கனிமொழி எம்.பி., கண்டித்திருக்க வேண்டும். மேடையில் மேயர் பிரியாவின் முக பாவனை மிகவும் முகம் சுளிக்கும் வகையில் இருந்தது.
இது ஜனநாயக நாடு, யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம். நடிகர் தனுஷ் அரசியல் வருகைக்கு எந்தவித மாற்றுக் கருத்தும் சொல்லப்போவதில்லை.
த.வெ.க., ஆட்சியில் பெண்கள் ,குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறை அதிகரித்து வருவதாக கனிமொழி கூறுவது முற்றிலும் தவறானது.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் கடைசி ஆண்டு மட்டும் எத்தனை குற்றங்கள் நடந்துள்ளது என்பதை கணக்கெடுத்து பார்த்தாலே எந்த ஆட்சியில் குற்ற சம்பவங்கள் அதிகமாக நடந்துள்ளது என்பது தெரிய வரும். பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து பல்வேறு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.