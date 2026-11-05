தொழிலாளிக்கு ரூ.2.72 லட்சம் கொரோனா நிவாரணம் வழங்கல்
தொழிலாளிக்கு ரூ.2.72 லட்சம் கொரோனா நிவாரணம் வழங்கல்
ADDED : நவ 04, 2026 03:22 PM
சிவகாசி: கொரோனா தொற்றால் 2021ல் உயிரிழந்த சிவகாசி ஓரியண்ட் லித்தோ பிரஸ் நிறுவனத் தொழிலாளி கிரகதுரையின் மனைவி ஜெயலட்சுமிக்கு, இ.எஸ்.ஐ.சி., கொரோனா நிவாரணத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.2,72,179 நிலுவைத் தொகை வழங்கப்பட்டது.
ஜெயலட்சுமி ஆகஸ்டில் சிவகாசி இ.எஸ்.ஐ.சி., கிளை அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார். உதவி இயக்குநர் ராஜா பாண்டி , இணை இயக்குநர் மீனாட்சிசுந்தரம் மேற்பார்வையில் கிரகதுரை இறந்த நாள் முதல் 2026 அக். 31 வரை கணக்கிடப்பட்ட ரூ.2,72,179 நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட்டது. மேலும் ஜெயலட்சுமிக்கு மாதந்தோறும் ரூ.4101 ஓய்வூதியமும் வழங்கப்பட உள்ளது.
இந்த நிவாரணத் தொகையை சிவகாசி கிளை மேலாளர் குணசேகரன் வழங்கினார். அலுவலர்கள் ஞானகுமரன், திரிபுவன், வைரமுத்து, கோபிநாத், உதவியாளர்கள் மணிமாறன், மரகதவல்லி உடனிருந்தனர். கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்த காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினர் இதுவரை நிவாரணம் பெறவில்லை என்றால், அருகிலுள்ள இ.எஸ்.ஐ.சி., அலுவலகத்தை அணுகலாம் என தெரிவித்தனர்.