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பேப்பர் நிறுவனத்தில் ரூ. 31 லட்சம் மோசடி மேலாளர் கைது
பேப்பர் நிறுவனத்தில் ரூ. 31 லட்சம் மோசடி மேலாளர் கைது
UPDATED : நவ 07, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:52 PM
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சிவகாசி: சிவகாசி பி.கே.எஸ்.ஏ., ஆறுமுகம் ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சிவமுருகன் 43.
இவர் பாலன் பேப்பர் புராடக்ட்ஸ் என்ற பெயரில் பேப்பர் கம்பெனி நடத்தி வருகிறார். இங்கு மேலாளராக பணிபுரிந்த பழனியாண்டவர் காலனியைச் சேர்ந்த பிருத்திவிராம் 39, நிறுவனத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி அனுமதியின்றி தனது மனைவி சுகன்யா பெயரில் வங்கியில் ரூ. 31 லட்சத்து 8071 வரவு வைத்திருந்தார். இது குறித்து சிவமுருகன் கிழக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் கொடுத்தார். போலீசார் பிரித்திவிராமை கைது செய்து , அவரது மனைவியை தேடுகின்றனர்.