/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ரூ.2 ஆயிரத்தை தாண்டிய மல்லிகை, கனகாம்பரம் பூக்கள்
ADDED : நவ 07, 2026 02:17 PM
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அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு பூக்கள் விலை உச்சத்தை அடைந்தது.
அருப்புக்கோட்டையில்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, இன்று (நவ.,7) பூக்களின் விலை கிடு கிடுவென உயர்ந்தது. 1 கிலோ கனகாம்பரம் 2 ஆயிரம், மல்லிகை 2 ஆயிரம், முல்லை ஆயிரத்து 700 பிச்சி ஆயிரத்து 200, ரோஜா 350, சம்பங்கி 250, செவ்வந்தி 200 ஆக இருந்தது. பண்டிகைக்கு முதல் நாள் என்பதால் மல்லிகை, கனகாம்பரம் 2 ஆயிரத்தை தாண்டியது. மற்ற பூக்களின் விலைகளும் அதிக அளவில் கூடியது. இருப்பினும், பெண்கள் அதிக அளவில் விலை இருந்தாலும் மல்லிகை, கனகாம்பரம், பிச்சி பூக்களை விரும்பி வாங்கிச் சென்றனர்.