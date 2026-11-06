ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய ஊராட்சி செயலர் உட்பட இருவர் கைது
ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய ஊராட்சி செயலர் உட்பட இருவர் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 01:08 AM
ADDED : நவ 06, 2026 01:06 AM
சிவகாசி:
சிவகாசி அருகே ரோடு பணி விபரங்களை வழங்க ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய அனுப்பன்குளம் ஊராட்சி செயலர் சத்யா தேவி, உட்பட இருவரை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர்.
சிவகாசி அருகே அனுப்பன்குளம் ஊராட்சி செயலர் சத்யாதேவி 36. இவரிடம் ஊராட்சியில் பேவர் பிளாக் பணிக்கான பட்டியலை கேட்டு ஒப்பந்ததாரர் ஒருவர் அணுகினார். விபரங்களை கொடுக்க ஒப்பந்தரரிடம் சத்யாதேவி ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். இதுகுறித்து விருதுநகர் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் புகாரளிக்கப்பட்டது. அதன்பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், ரசாயனம் தடவிய ரூ.5 ஆயிரம் பணத்தை ஒப்பந்ததாரரிடம் கொடுத்தனர்.
நேற்று இரவு ஊராட்சி அலுவகத்தில் வைத்து ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்ச பணத்தை பணித்தள பொறுப்பாளர் வித்யாபாரதி 34, வாங்கிய போது, டி.எஸ்.பி., ராமச்சந்திரன், இன்ஸ்பெக்டர்கள் பூமிநாதன், ஜாஸ்மின் மும்தாஜ், தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்தனர். ஊராட்சி செயலர் சத்யாதேவி, பணித்தள பொறுப்பாளர் வித்யாபாரதி இருவரையும் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.