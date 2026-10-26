அருப்புக்கோட்டையில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஊர்வலம்

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ADDED : அக் 25, 2026 07:26 PM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பின் சீருடை அணி வகுப்பு ஊர்வலம் நடந்தது.
அருப்புக்கோட்டை வெள்ளை கோட்டையில் ராஷ்ட்ரீய ஸ்வயம் சேவக் சேவக சங்கத்தின் கூட்டம் இன்று (அக்.,25) மாலை நடந்தது. முன்னதாக, பதசஞ்சலன் என்ற சீருடை அணி வகுப்பு முக்கிய வீதிகள் வழியாக நடந்தது.
பின் நடந்த கூட்டத்திற்கு தொழிலதிபர் சங்கரலிங்க பாண்டியன் தலைமை வகித்தார். விருதுநகர் பென்டகன் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் நிர்வாக இயக்குனர் ஜவகர், டாக்டர் ஹரிஹர சுப்பிரமணியன், வக்கீல் ஜெயப்பிரகாஷ் முன்னிலை வகித்தனர்.
அருப்புக்கோட்டை நகர நிர்வாகி குருசாமி வரவேற்றார். அமைப்பின் மாநில இணை செய்தி தொடர்பாளர் முத்துராமலிங்கம் பேசினார். பல்வேறு ஊர்களைச் சேர்ந்த ஆர்.எஸ்.எஸ்., தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சிகளை ராஜா தொகுத்து வழங்கினார். நிர்வாகி மாரிமுத்து நன்றி கூறினார்.