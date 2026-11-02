ராஜபாளையத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஊர்வலம்

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ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பு சார்பில் சீருடை அணி வகுப்பு நடந்தது.
ராஜபாளையம் பழைய பாளையத்தில் ராஷ்ட்ரீய ஸ்வயம் சேவக் சேவக சங்கத்தின் கூட்டம் இன்று (நவ.,1) மாலை என்.ஆர்.கே மண்டபம் மைதானத்தில் தொடங்கி, மாடசாமி கோவில் தெரு, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், முடங்கியார் ரோடு, பொன்விழா மைதானம், பெரிய கடை பஜார், கோட்டை தலைவாசல் தெரு வழியே நடந்தது. முன்னதாக பதஞ்சலன் என்ற சீருடை அணிவகுப்பினை டாக்டர் கோவிந்தராஜ் கொடி அசைத்து துவக்கினார்.பின் நடந்த கூட்டத்திற்கு ஏ.கே.டி. தர்மராஜா கல்வி ஸ்தாபன மேனேஜிங் டிரஸ்டி கிருஷ்ணம ராஜூ தலைமை விகித்தார்.
யாதவ மகாசபை தலைவர் ராம்குமார் முன்னிலை வகித்தார். ஹிந்து முன்னணி தென்பாரத அமைப்பாளர் பக்தன் பேசினார்.
ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், வத்திராயிருப்பு நகர் ஒன்றியத்தை சேர்ந்த ஆர்.எஸ். எஸ் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.