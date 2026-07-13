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திரு இருதய சர்ச் திருவிழா

திரு இருதய சர்ச் திருவிழா

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:11 PM

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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்:ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் திரு இருதய சர்ச் பெருவிழா நடந்தது.

மதுரை பேராயர் செயலக முதல்வர் தேவதாஸ் தலைமையில் கொடியேற்றம் நடந்தது. பாதிரியார் முரளி ஆனந்த், உதவி பாதிரியார் மதியழகன் இணைந்து கூட்டுத் திருப்பலி நடத்தினர். விழா நாட்களில் மாலை 6:30 மணிக்கு சக்கரபவனி நடந்தது.

ஜூலை 12 இரவு, மதுரை உயர்மறை மாவட்ட முதன்மை குரு பிரிட்டோ பாக்யராஜ் தலைமையில் ஆடம்பர கூட்டு திருப்பலியும், தேரில் நற்கருணை பவனியும் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வலம் வந்தது.

பின்னர் நற்கருணை ஆசீர்வாதம் நடைபெற்று கொடி இறக்கம் செய்யப்பட்டது. விழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.

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