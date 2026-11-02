தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சம்பள பாக்கி: தீபாவளியை கொண்டாட முடியாமல் அவதி
தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சம்பள பாக்கி: தீபாவளியை கொண்டாட முடியாமல் அவதி
UPDATED : நவ 01, 2026 06:50 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:46 PM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சம்பளம் வழங்காததால் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட முடியாத ஏக்கத்தில் பணியாளர்கள் உள்ளனர்.
அருப்புக்கோட்டை நகராட்சியில் 36 வார்டுகள் உள்ளன. இவற்றில் தூய்மை மற்றும் சுகாதார பணிகளை மேற்கொள்ள நகராட்சியில் சுகாதார பிரிவு செயல் பட்டு வருகிறது. 2024ல் இருந்து நகராட்சியில் தூய்மை பணிகளை செய்ய ஒப்பந்தக்காரர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அருப்புக்கோட்டை நகராட்சியில் 180 ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளனர். இவர்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் முறையாக சம்பளம் வழங்கப்படுவது இல்லை. வேலை பளுவும் அதிகம். பெண்கள் அதிகமானோர் இதில் பணி செய்கின்றனர்.
2 மாதங்களாக ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்களுக்கு சம்பளம் வழங்காததால் அன்றாட வாழ்க்கையை ஓட்ட முடியாமல் திணறுகின்றனர். இதில் இந்த மாதம் தீபாவளி பண்டிகை வருவதையொட்டி பல்வேறு செலவுகள் இருப்பதால் சம்பளம் வழங்கப்படாததால் சமாளிக்க முடியாமல் திணறுகின்றனர்.
எங்களுக்கு அரசு போனஸ், அட்வான்ஸ் உள்ளிட்ட எந்த பணமும் வழங்குவது இல்லை. எங்களுக்கான சம்பளத்தை ஒவ்வொரு மாதமும் சரியான தேதியில் கொடுத்தால் போதுமானது என, புலம்புகின்றனர்.
ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு நகராட்சி நிர்வாகம் ஒப்பந்ததாரரிடம் சம்பளம் நிலுவை இல்லாமல் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.