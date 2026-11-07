கூட்டுறவு ஊழியர்களின் பணிக்கொடையை ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தி வழங்க எதிர்பார்ப்பு
கூட்டுறவு ஊழியர்களின் பணிக்கொடையை ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தி வழங்க எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:24 PM
விருதுநகர்: தமிழகத்தில் கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர்கள், அலுவலர்களுக்கு பணிக்கொடை ரூ.25 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.20 லட்சமாக சமீபத்தில் குறைக்கப்பட்டது. இதை மீண்டும் ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்கு பின் வழங்கப்பட்ட பணிக்கொடை நிதி ரூ.25 லட்சம் ஆக இருந்தது. இந்நிலையில் 33 ஆண்டுகளை மட்டும் சர்விஸ் நாட்களாக எடுத்துக்கொண்டு, பணிக்கொடை நிதியை ரூ.20 லட்சமாக குறைத்து அரசு உத்தரவிட்டது.
பணிக்கொடையை ரூ.25 லட்சமாக வழங்க வேண்டும் என 2025 ஜூன் 30ல் சென்னை எல்.ஐ.சி., பிரிவிற்கு பதிவாளர் கடிதம் அனுப்பினார். அதே ஆண்டு ஆக.20ல் பணிக்கொடை தொகையை ரூ. 25 லட்சமாக உயர்த்திச் செயல்படுத்தும் நடவடிக்கையை, '1972-ஆம் ஆண்டு பணிக்கொடைச் சட்டத்தின்' படி மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிடும் வரை நிறுத்தி வைக்குமாறு கடிதம் அனுப்பினார்.
இது குறித்து டாக்பியா பணியாளர்கள் சங்க கவுரவ பொது செயலாளர் குப்புசாமி கூறியதாவது: அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்குவது போன்றே கூட்டுறவு நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் பணிக்கொடை வழங்க வேண்டும். பாரபட்சம் கூடாது. ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தி வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என்றார்.