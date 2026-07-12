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﻿ கோவிந்தநல்லுாரில் தொடருது மணல் கொள்ளை

﻿ கோவிந்தநல்லுாரில் தொடருது மணல் கொள்ளை

ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:11 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:11 AM

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விருதுநகர்: வச்சக்காரப்பட்டி அருகே கோவிந்த நல்லுாரில் அர்ஜூனா நதியில் தொடரும் மணல் கொள்ளை படுஜோராக நடக்கிறது. போலீசார், வருவாய்த்துறையினர் அலட்சியமாக இருப்பதால் கொள்ளையர்கள் குஷி யடைந்துள்ளனர்.

வச்சக்காரப்பட்டி அருகே கோவிந்த நல்லுார் வழியாக அர்ஜூனா நதி செல்கிறது. இந்த நதிக்கரையில் தனியாருக்கு சொந்தமான நிலம் வழியாக தனிப்பாதை அமைத்து பட்டாசு ஆலைகள், கட்டுமானங்களுக்கு தேவையான கிராவல் மண் கொள்ளை நடக்கிறது.

இரவில் ஆற்றுப்படுகையில் மண்ணை இயந்திரங்கள், டிராக்டரில் அள்ளி சொந்த நிலங்களுக்கு கொண்டு சென்று கொட்டி வைக்கின்றனர். அங்கிருந்து காலையில் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இந்த மணல் கொள்ளையை போலீசாரும், வருவாய்த்துறையினரும் கண்டு கொள்ளாததால் படுஜோராக நடக்கிறது.

இதனை ஊர்மக்கள், வெளிநபர்கள் யாரும் கண்டு பிடித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக மணல் கொள்ளை நடக்கும் இடத்திற்கு செல்லும் பாதையை முட்புதர்களை வைத்து வழிமறித்து வைத்துள்ளனர். இது குறித்து கேள்வி கேட்பவர்களை கொள்ளை கும்பல் மிரட்டுவதால் புகார் தெரிவிக்க மக்கள் அஞ்சுகின்றனர்.

இந்த கொள்ளையர்களுடன் ஒரு சில போலீசார் தொடர்பில் இருப்பதால் ஆய்வுக்கு அதிகாரிகள் செல்லும் முன் தகவல் சென்று விடுகிறது. மாவட்ட போலீஸ் நிர்வாகம் இந்த கொள்ளை கும்பலுக்கு துணையாக இருக்கும் போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் ,கனிம வளம் கொள்ளையை மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென சுற்றுப்பகுதி மக்கள் விரும்புகின்றனர்.

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