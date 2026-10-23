12 கடைகளில் சன்ன ரக அரிசி

UPDATED : அக் 22, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:06 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 12 கடைகளில் சன்னரக அரிசி வினியோகிக்கப்படுவதாக கூட்டுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அரிசி விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் விலை நிலைப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் ஏ தர சன்னரக அரிசி கூட்டுறவு பண்டக சாலை மூலம் மக்களின் தேவைக்கேற்ப ஒரு குடும்பத்திற்கு 5 கிலோ அரிசி வினியோகிக்கப்படும். இதன் ஒரு கிலோ விலை ரூ.30. விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு 48 மெ. டன் அளவு சன்னரக அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
விருதுநகர் சுய சேவை பிரிவு, மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை லிட் (சிறுதானியப்பிரிவு, கலெக்டர் அலுவலக வளாகம்),வத்திராயிருப்பு அக்ரஹாரம் தெரு, நெசவாளர் காலனி, தளவாய்புரம் கூட்டுறவு பண்டகசாலைகள், ராஜபாளையம் பி.எஸ்.ஆர்., ரோடு, பாரதி நகர் நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலைகள், அருப்புக்கோட்டை பட்டாபிராமர் கோயில் தெரு புளியம்பட்டி, பந்தல்குடி கூட்டுறவு பண்டகசாலகள், திருத்தங்கல் காரனேசன், பாண்டியன் நகர் காரனேசன், சிவகாசி ஞானகிரி ரோடு காரனேசன், லித்தோ கூட்டுறவு பண்டகசாலைகள்ஆகிய இடங்களில் சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது. புகார்களுக்கு 73387 49803, 73387 49804 என்ற அலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளவும் என கூட்டுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.