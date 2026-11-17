/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/அறிவியல் கண்காட்சி
ADDED : நவ 14, 2026 04:54 PM
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வத்திராயிருப்பு: வத்திராயிருப்பு ரங்காராவ் லயன்ஸ் மெட்ரிக் பெண்கள் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி துவக்க விழா, குழந்தைகள் தினவிழா நடந்தது.
பள்ளி தலைவர் சுந்தரராஜ பெருமாள் தலைமை வகித்தார். தாளாளர் விஜயகுமார் முன்னிலை வகித்தார். முதல்வர் ராஜேஸ்வரி வரவேற்றார்.
கண்காட்சி குறித்து லயன்ஸ் நிர்வாகி அறிவொளி முருகன் பேசினார். 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தங்கள் படைப்புகளை சமர்ப்பித்தனர்.
குழந்தைகள் தின விழாவில் மழலை பிரிவு மாணவர்கள், தேசிய தலைவர்கள் உட்பட பல்வேறு மாறுவேடம் அணிந்து பங்கேற்றனர்.
டாக்டர் பால்சாமி, லயன் சங்க நிர்வாகிகள் முத்துவேல், முத்துக்குமார், கருணாகரன், ஆரியன் மதுரம், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கினர்.