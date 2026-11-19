வெற்றி வீடுகள் திட்டத்தில் 816 வீடுகள் ஒதுக்கீடு பயனாளிகள் தேர்வு தீவிரம்
வெற்றி வீடுகள் திட்டத்தில் 816 வீடுகள் ஒதுக்கீடு பயனாளிகள் தேர்வு தீவிரம்
UPDATED : நவ 18, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:34 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வெற்றி வீடுகள் திட்டத்தின் கீழ் 816 வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பயனாளிகளை தேர்வு செய்யும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.
தி.மு.க., ஆட்சியில் கலைஞர் வீடுகள் திட்டத்தின் கீழ் வீடு இல்லாதவர்களுக்கு ரூ. 3.50 லட்சத்தில் வீடுகள் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டது. த.வெ.க., ஆட்சி வந்த பின்னர் வெற்றி வீடுகள் என திட்டத்தின் பெயர் மாற்றப்பட்டது. மேலும் ரூ. 3.50 லட்சமாக இருந்த தொகை தற்போது ரூ. 5 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் 816 வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உரிய பயனாளிகளை தேர்வு செய்யும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், வெற்றி வீடுகள் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட பின்னர் மாவட்டத்திற்கு 816 வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் வீடு இல்லாத தகுதியான பயனாளிகளை தேர்வு செய்ய வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பயனாளிகள் தேர்வு செய்யும் பணி துவங்கியுள்ளது. விரைவில் பணி அனுமதி ஆணைகள் வழங்கப்பட்டு வீடுகள் கட்டித் தரப்படும் என்றனர்.