முன்வரலாமே பட்டாசு குப்பையை தாமாகவே அகற்ற சுற்றுப்புற துாய்மை பாதிப்பதை தடுக்க
முன்வரலாமே பட்டாசு குப்பையை தாமாகவே அகற்ற சுற்றுப்புற துாய்மை பாதிப்பதை தடுக்க
UPDATED : நவ 08, 2026 11:51 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:06 PM
காரியாபட்டி: தீபாவளி பண்டிகைக்காக வெடிக்கப்பட்ட பட்டாசு குப்பை குடியிருப்புகள், வீதிகள், ரோடுகளில் சிதறி அசுத்தமாக கிடப்பதுடன், வெடிக்காத வெடிகளால் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை இருப்பது, நீர் நிலைகளில் தேங்கி அடைப்பு ஏற்படுத்துவது என சுற்றுப்புற தூய்மை பாதிக்கும் நிலை உள்ளது. தூய்மை பணியாளர்கள் வரும் வரை காத்திருக்காமல் குப்பையை அகற்ற தாமாக முன் வர வேண்டும்.
மாவட்டத்தில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மக்கள் வெடிகளை வெடித்து கொண்டாடியிருப்பர். வெடிகளில் இருந்து வெளியாகும் பேப்பர்கள், மத்தாப்பில் இருக்கும் கம்பிகள், சாம்பல்கள் உள்ளிட்ட குப்பை குடியிருப்புகள், ரோடுகள், வீதிகளில் சிதறி, ஆங்காங்கே தேங்கி கிடக்கும். கொண்டாடிய மகிழ்ச்சியில் குப்பையை அப்படியே போட்டுவிடுவர். தூய்மை பணியாளர்கள் வந்து இதனை அகற்ற வேண்டும். அதுவரை பேப்பர் கழிவுகள், கம்பிகள், சாம்பல்கள் காற்றில் பரவி ரோடுகள், வீதிகள், குடியிருப்புகள் முழுவதும் சிதறி அசுத்தமாக கிடக்கும். மேலும் நீர்வரத்து ஓடைகள், சாக்கடைகளில் தேங்கி அடைப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. அது மட்டுமல்ல ஒரு சில பட்டாசுகள் வெடிக்காமல் அப்படியே இருக்கும். சிறுவர்கள் அதனை பொறுக்கி அசால்டாக தீ வைத்து வெடிக்க முற்படும்போது விபத்து ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
காற்று வீசும் போது வாகன ஓட்டிகளின் கண்களில் பட்டு விபத்து ஏற்படகூடும். மழை நேரங்களில் நீர்வரத்துக் கால்வாய்களில் தேங்கி நீரோட்டத்தை பாதிக்கும்.
உள்ளாட்சிகளில் தூய்மை பணியாளர்கள் குறைவான எண்ணிக்கையில் துப்புரவு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதன் மூலம் அவர்களுக்கும் கூடுதல் பணிச்சுமை ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இது ஒருபுறம் இருக்க, தூய்மை பணியாளர்கள் வரும் வரை காத்திருக்காமல் தாமாக முன்வந்து வீடுகள், கடைகள், சுற்றுப்புறங்களில் தேங்கியுள்ள பட்டாசு கழிவுகளை அகற்றி குப்பைத் தொட்டியில் சேர்க்க வேண்டும். வெடிக்காத பட்டாசுகள், ஆபத்தான கழிவுகளை கைகளால் கையாளாமல் பாதுகாப்புடன் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் . தூய்மை பணி அரசின் கடமை மட்டுமல்ல. ஒவ்வொரு குடிமகனின் பொறுப்பு. தூய்மையான சுற்றுப்புறத்தை ஏற்படுத்த பட்டாசு குப்பைகளை அகற்ற மக்கள் தாமாக முன் வர வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.