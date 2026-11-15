எடை குறைவாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்காக ‛செல்லபிள்ளை’ திட்டம் மாவட்டத்தில் துவக்கம்: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி துவக்கினார்
எடை குறைவாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்காக ‛செல்லபிள்ளை’ திட்டம் மாவட்டத்தில் துவக்கம்: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி துவக்கினார்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:24 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் எடை குறைவாக பிறக்கும் குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதத்தை குறைப்பதற்காக ‛செல்லபிள்ளை’ திட்டத்தை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனையில் துவங்கி வைத்தார்.
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியில் 2013ல் திருச்சியில் குறைமாத பிரசவத்தில் குறைந்த எடையில் பிறக்கும் குழந்தைகளின் இறப்பை தடுப்பதற்காக ‛செல்லபிள்ளை’ திட்டம் அரசு மருத்துவமனையில் துவங்கி செயல்படுத்தப்பட்டது.
மேலும் மாநில அளவில் குறைமாத பிரசவம், குறைந்த எடையில் குழந்தைகள் பிறப்பது அதிகமாக விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருப்பதால் ‛செல்லபிள்ளை’ திட்டத்தை செயல்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் துவங்க திட்டமிட்டது.
இதையடுத்து அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனையில் ‛செல்லபிள்ளை’ திட்டத்தை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தலைமை வகித்து துவங்கி வைத்தார்.
இதில் கலெக்டர் ஷரண்யா அறி, எம்.எல்.ஏ., செல்வம், டீன் அமுதா ராணி மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்கள் யசோதாமணி, இந்திரா, மருத்துவப்பணிகள் இணை இயக்குனர் காளிராஜ், மாவட்ட சமூகநல அலுவலர் திலகம், ஒங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் ஷீலா சுந்தரி, மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் ரமணி, ஆர்.எம்.ஓ., வைஷ்ணவி, உதவி ஆர்.எம்.ஓ., கார்த்திகேயன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
கலெக்டர் ஷரண்யா அறி பேசியதாவது:
காரியாபட்டி, திருச்சுழி பகுதிகளில் அதிக அளவில் குழந்தை திருமணங்கள் நடக்கிறது. இதனால் குறைமாத பிரசவங்கள் அதிகம் நடக்கிறது. இதனால் குறைந்த எடையில் பிறக்கும் குழந்தைகள் உயிரிழக்கும் நிலை உள்ளது.
இதனை தடுப்பதற்காக ‛செல்லபிள்ளை’ திட்டம் துவங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் குழந்தை பிறந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படும் போது தேவையான ஆலோசனைகள், அதன் பின் தொடர் கண்காணிப்பு செய்யப்பட்டு குழந்தை, தாய் இருவரின் ஆரோக்கியமும் கண்காணிக்கப்படும், என்றார்.