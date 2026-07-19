தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ சிவன் கோயில் ஆடித்தபசு திருவிழா கொடியேற்றம்

﻿ சிவன் கோயில் ஆடித்தபசு திருவிழா கொடியேற்றம்

﻿ சிவன் கோயில் ஆடித்தபசு திருவிழா கொடியேற்றம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:30 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:30 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சிவகாசி: சிவகாசி சிவன் கோயிலில் ஆடி தபசு திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.

இதையொட்டி சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜை நடந்தது. இரவு 7:00 மணி அளவில் ரிஷப வாகனத்தில் சுவாமி அம்பாள் திருவீதி உலா நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

தொடர்ந்து 15 நாட்கள் நடைபெறும் திருவிழாவில் தினமும் சுவாமி, அம்பாள், யானை, சிம்மம், காமதேனு, கிளி, குதிரை உள்ளிட்ட வாகனங்களில் திருவீதி உலா நடக்கிறது. 9ம் நாள் திருவிழாவான ஜூலை 26ல் தேரோட்டம் நடைபெறும்.

11ம் நாள் திருவிழாவான ஜூலை 28ல் விஸ்வநாதர் ரிஷப வாகனத்தில் விசாலாட்சி அம்பாளுக்கு தபசு காட்சி அளித்தல் நடக்கிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us