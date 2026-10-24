சாகுபடி பணிகளில் விவசாய கூலி பணியாளர்களுக்கு தட்டுப்பாடு :வடமாநில தொழிலாளர்களும் கிடைக்காமல் அவதி
சாகுபடி பணிகளில் விவசாய கூலி பணியாளர்களுக்கு தட்டுப்பாடு :வடமாநில தொழிலாளர்களும் கிடைக்காமல் அவதி
UPDATED : அக் 24, 2026 03:01 AM
ADDED : அக் 23, 2026 08:10 PM
ராஜபாளையம்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் விவசாய சாகுபடிகளில் கூலி ஆட்கள் பற்றாக்குறையால் வடமாநில தொழிலாளர்களை வைத்து விவசாயிகள் சமாளித்து வந்தனர். தற்போது தசரா, நவராத்திரி தொடர் திருவிழாக்களை கொண்டாட அவர்களும் மொத்தமாக சென்றுள்ளதால் விவசாய பணிகளுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டு வருகிறது.
மாவட்டத்தில் உள்ள 11 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் 450 ஊராட்சிகளில் 100 நாள் வேலை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே விவசாயத்திற்கு அடிப்படை தேவையான விவசாய கூலி பணியாளர்கள் 100 நாள் வேலை திட்டத்தால் பணியாளர்கள் கிடைப்பதில்லை.
ஜூலை 1 முதல் 100 நாள் வேலை திட்டத்தை மத்திய அரசு 125 நாட்களாக உயர்த்தியுள்ளது. தமிழக அரசு பெண்களை தலைவர்களாக கொண்ட குடும்பங்கள், விளிம்பு நிலை என ஆறு பிரிவுகளை சேர்ந்த குடும்பங்கள் கூடுதலாக 25 நாட்கள் என 150 நாட்களாக அதிகரித்துள்ளது.
இதனால் விவசாய கூலி ஆட்களுக்கான தேவை மேலும் அதிகரிக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய பகுதிகளில் நீர் ஆதாரமாகக் கொண்ட இடங்களில் நெல் சாகுபடி பரப்பு அதிகம். மற்ற சாகுபடியை விட இதற்கு கூலிப்பணியாக்கள் தேவை பல்வேறு படிநிலைகளில் அதிகமாக இருக்கும்.
தற்போதைய பற்றாக்குறையை போக்க வட மாநில தொழிலாளர்களை வரவழைத்து நெல் சாகுபடி பணிகளை இப்பகுதி விவசாயிகள் பெரும்பாலும் சமாளித்து வந்தனர்.
இதன் மூலம் ஏக்கருக்கு நடவு பணிகளில் ரூ.1,500 செலவு குறைந்ததுடன், வேலைகளும் தாமதமின்றி முடிந்தன. வடமாநில தொழிலாளர்கள் தசரா, நவராத்திரி உள்ளிட்ட திருவிழாக்களை கொண்டாட மொத்தமாக சென்றுள்ளனர்.
தற்போது பரவலாக மாவட்டத்தில் மழை பெய்து அனைத்து சாகுபடி பணிகளும் நடந்து வரும் நிலையில் ஒரு சேர பணியாட்களின் தேவை அதிகரித்ததால் கையறு விவசாயிகள் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
விவசாய தொழிலாளர்கள் வேலையற்ற நிலை ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட இத்திட்டம் பல்வேறு வகைகளில் விவசாயத்தை கைவிடும் நிலைக்கு இதில் ஈடுபடுவோரை மாற்றி வருகிறது.
பாரம்பரிய விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் 100 நாள் வேலை திட்டத்திற்கு சென்று விடுவதால் இதனை ஈடு கட்டும் விதமாக மாவட்ட நிர்வாகம் தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை ஏற்படுவதற்கு மாற்று தீர்வு கண்டறிய வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.