அரசு மருத்துவமனைகளில் ‛அரிசி’ பற்றாக்குறை: உணவு கிடைக்காமல் நோயாளிகள் பரிதவிப்பு
அரசு மருத்துவமனைகளில் ‛அரிசி’ பற்றாக்குறை: உணவு கிடைக்காமல் நோயாளிகள் பரிதவிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 05:49 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:44 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு தேவையான அரிசி முறையாக வழங்கப்படாததால் தற்போது பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சுழற்சி முறை உணவுகள் நோயாளிகளுக்கு கொடுக்க முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது.
அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை, அருப்புக்கோட்டை தலைமை அரசு மருத்துவமனை, ஒவ்வொரு தாலுகா அரசு மருத்துவமனைகளிலும் தற்போது உள்ள சீதோஷ்ண நிலையால் காய்ச்சல் பரவல் அதிகரித்து நோயாளிகள் உள்நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்படுவது அதிகரித்துள்ளது.
இப்படி உள்நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு, மதியம் பால், பழம், நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சத்தமான உணவுகள் வழங்கப்பட்டது.
ஒவ்வொரு மாதத்திற்கு தேவையான அரிசியை மாநில அரசு வழங்கி வந்த நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக அரிசி விலை ஏற்றத்தால் தேவையை விட குறைந்த அளவு அரிசி மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.
இந்த பற்றாக்குறையால் மதிய உணவு மட்டுமே சாப்பாடு வழங்கப்படுகிறது. இட்லி முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டு அதற்கு மாற்றாக உப்புமா காலை, மாலை நேரங்களில் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
மேலும் அரிசி பற்றாக்குறை இனி வரும் காலங்களில் அதிகரிக்கும் என்பதால் மாநில அரசு நிர்ணயித்து வழங்கிய சுழற்சி உணவு முறையை நோயாளிகளுக்கு வழங்க முடியாமல் அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகங்கள் திணறி வருகின்றன.
எனவே மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் தினசரி தேவைக்கான அரிசியை வழங்கி சுழற்சி முறை உணவு நடைமுறையை செயல்படுத்த த.வெ.க., அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.