பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையால் பராமரிப்பு , வினியோகம் சுணக்கம் குடிநீருக்கு சிக்கல்: குழாய்கள் உடைப்பால் லட்சக்கணக்கான லிட்டர் வீணாகும் அவலம்
பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையால் பராமரிப்பு , வினியோகம் சுணக்கம் குடிநீருக்கு சிக்கல்: குழாய்கள் உடைப்பால் லட்சக்கணக்கான லிட்டர் வீணாகும் அவலம்
ADDED : நவ 17, 2026 05:26 PM
அருப்புக்கோட்டை: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களை பராமரிக்க, செயல்படுத்த தேவையான பணியாளர்கள், அதிகாரிகள் இல்லாததால் நகராட்சிகள் ,கிராமங்களில் குடிநீர் விநியோகம் அடிக்கடி தடைபடுவதுடன் பல பகுதிகளில் குழாய்கள் உடைந்து தண்ணீர் வீணாக வெளியேறுகிறது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அருப்புக்கோட்டை, சாத்தூர், விருதுநகர், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், காரியாபட்டி, திருச்சுழி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் சுழற்சி முறையில் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. தூத்துக்குடி அருகே வல்லநாடு, சீவலப்பேரி , மூக்கூடல் ஆற்று படுகையிலிருந்து 120 கி.மீ., தூரம் பகிர்மான குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு, சம்புகள், மேல்நிலை தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் நடக்கிறது. தடையில்லா குடிநீரை மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக தாமிரபரணி திட்டம் 1, 2, 3, என விரிவுபடுத்தப்பட்டு குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் போதுமான தொழில்நுட்ப, களப்பணியாளர்கள் இல்லாததால் குடிநீர் விநியோகத்தில் அடிக்கடி தடை ஏற்படுகிறது. பல ஊர்களைக் கடந்து நான்கு வழிச்சாலை அருகில் பகிர்மான குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று கிராமப்புறங்களில் ரோடுகளை ஒட்டியும், அதை கடந்தும் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதான குழாய்களில் உடைப்பு ஏற்படும் சமயங்களில் அவற்றைக் கண்டுபிடித்து சரி செய்வதற்கு பணியாளர்கள் இல்லை. இதனால் குடிநீர் தடை படுவதுடன் சரி செய்ய பல நாட்கள் ஆகிறது. குழாய்களை சரி செய்யும் வரை லட்சக்கணக்கான லிட்டர் தண்ணீர் வீணாக வெளியேறுகிறது. இதேபோன்று நீரேற்று நிலையங்களில் வால்வுகள் ,மின்மோட்டார்கள் பழுதாவதாலும் குடிநீர் விநியோகம் தடை படுவதுடன் இவற்றை இயக்குவதற்கு தேவையான தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் இல்லை.
அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி மூலம் தாமிரபரணி குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. நீரேற்று நிலையத்தில் மின்மோட்டார் பழுதால் 10 நாட்களாக குடிநீர் விநியோகம் தடைபட்டுள்ளது. இதே போன்று, 4 நாட்களுக்கு முன்பு, காந்தி நகர் சர்வீஸ் ரோடு அருகில் இரவு 8 :00 மணிக்கு, காரியாபட்டிக்கு செல்லும் மெயின் குழாய் உடைந்து தண்ணீர் ஊற்று போல பீய்ச்சி அடித்தது. ரெட்டியபட்டி - வேடநத்தம் செல்லும் ரோட்டில் குடிநீர் குழாய் உடைந்து தண்ணீர் விவசாய நிலங்களில் பாய்கிறது. கஞ்சநாயக்கன்பட்டி சர்வீஸ் ரோட்டில் பல மாதங்களாக குழாயிலிருந்து தண்ணீர் கசிந்து வெளியேறுகிறது.
இதேபோன்று மாவட்டத்தின் பல ஊர்களை இதே நிலை தான் உள்ளது. குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்படவில்லை, பராமரிப்பு பணிகளை ஒப்பந்த பணியாளர்கள் மூலமே செய்கின்றனர். முறையான ஊதியம், காலதாமதம் செய்வதாலும் பணியாளர்கள் பணிகள் செய்ய வருவது இல்லை. இதில், திட்டங்களை விரிவாக்கம் செய்து கொண்டே செல்வதால், பணிகள் செய்ய முடியாமல் போகிறது.
அரசு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் தேவையான பணியாளர்களை நியமித்து தடையில்லா குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டும்.