சித்தா உள்நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்காததால் அனுமதிக்க தயக்கம்
சித்தா உள்நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்காததால் அனுமதிக்க தயக்கம்
UPDATED : நவ 18, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:54 PM
விருதுநகர்: அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைகளில் உள்ள சித்த மருத்துவ பிரிவுகளின் உள்நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்கப்படுவதில்லை. இதனால் உள்நோயாளிகளை அனுமதித்து தொடர் சிகிச்சை வழங்க முடியாத நிலை நீடிக்கிறது.
தமிழகத்தில் உள்ள 36 அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைகளில் உள்ள சித்த மருத்துவ பிரிவுகளில் உள்நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்கப்படுவதில்லை.
இதற்கு முக்கிய காரணம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிகள் மருத்துவக்கல்வி இயக்குனரகத்தின் கட்டுப்பாட்டிலும், சித்த மருத்துவப்பிரிவுகள் மருத்துவப்பணிகள் துறை கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதுதான்.
ஒரே வளாகத்தில் செயல்பட்டாலும் இரு வேறு மருத்துவ துறைகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு மட்டும் சமையல் கூடங்களில் உணவு சமைக்கப்படுகிறது.
சித்த மருத்துவ பிரிவுகளில் உள்நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு சில மருத்துவமனை நிர்வாகங்கள் மட்டுமே தாமாக முன்வந்து உணவுகளை வழங்கின்றன.
ஆனால் பெரும்பாலும் சித்தா உள்நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்கப்படுவதில்லை. இதனால் உணவு கொடுக்க முடியாமல் உள்நோயாளிகளை படுக்கைகள் இருந்தும் அனுமதித்து சிகிச்சை வழங்க முடியாத நிலை மருத்துவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இப்பிரச்னை பல ஆண்டுகளாக இருந்தும் இதுவரை மருத்துவக்கல்வி இயக்குனரகம், மருத்துவப்பணிகள் துறை பேசி இதற்கான முடிவை எடுக்காமல் இருப்பதால் உள்நோயாளிகள் உணவு கிடைக்காமல் பாதிக்கப்படும் நிலை தொடர்கிறது.