தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ சிவகாசி வெடி விபத்து பலி 5 ஆக உயர்வு

﻿ சிவகாசி வெடி விபத்து பலி 5 ஆக உயர்வு

﻿ சிவகாசி வெடி விபத்து பலி 5 ஆக உயர்வு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:36 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:36 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சிவகாசி: சிவகாசி அருகே செங்கமலப்பட்டியில் தகர செட்டில் சட்ட விரோதமாக பட்டாசு உற்பத்தி செய்த போது ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் இருவர் உடல் சிதறி இறந்த நிலையில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ராமச்சந்திரனும் இறந்தார்.

இவ்விபத்தில் மாயமான இருவரும் இறந்திருக்கலாம் என போலீசார் தெரிவித்தனர். இதனால் பலி எண்ணிக்கை 5 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

செங்கமலப்பட்டி சகோதரர்கள் ராம்பிரகாஷ் 30, ராமச்சந்திரன் 39. இவர்களின் நாரணாபுரம் ரோட்டில் உள்ள விவசாய நிலத்தில் தகர செட் அமைத்து சட்ட விரோதமாக பட்டாசு உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் பட்டாசு உற்பத்தி பணியில் ராம்பிரகாஷ், அய்யப்பராஜ் 42, பாண்டித்துரை 38, மீனம்பட்டியைச் சேர்ந்த இன்னாசி முத்து 45, ஆகியோர் ஈடுபட்டிருந்த போது விபத்து ஏற்பட்டது.

இதில் ராம்பிரகாஷ், இன்னாசி முத்து உடல் சிதறி சம்பவ இடத்திலேயே பலியாயினர். தகர செட்டிற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்த ராமச்சந்திரன் பலத்த காயமுற்று விருதுநகர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றார். நேற்று முன்தினம் இரவு 11:45 மணிக்கு அவரும் இறந்தார்.

உடல்கள் சிதறியதால் இருவர் மட்டுமே அடையாளம் காணப்பட்ட நிலையில் அய்யப்ப ராஜ், பாண்டித்துரை மாயமானதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். சம்பவயிடத்தை ஆய்வு செய்ததற்கு பிறகு இவர்கள் இருவரும் விபத்தில் இறந்திருக்கலாம் என கூறினர்.போலீசார் கூறுகையில், 'இறந்தவர்களின் உடல்கள் முழுமையாக கிடைக்காததால் இருவரை மட்டுமே அடையாளம் காண முடிந்தது. மற்றவர்களை அடையாளம் காண முடியவில்லை. அய்யப்பராஜ், பாண்டித்துரை விபத்தில் இறந்திருக்கலாம். இதனை உறுதிப்படுத்த டி.என்.ஏ., பரிசோதனை நடத்தப்படவுள்ளது,' என்றனர்.

உறவினர்கள் போராட்டம் பட்டாசு விபத்தில் இறந்தவர்களது உடலை வாங்க மறுத்து விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனை முன் உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இதில் போலீஸ் துறையின் துணையோடு 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சட்டவிரோதமாக கோடவுன் இயங்கி வந்ததால் விபத்திற்கு அரசே பொறுப்பேற்று உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசு சார்பில் தலா ரூ.20 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் வலியுறுத்தினர். போலீசார் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து கலைந்து சென்றனர்.

பலியான 5 பேர் மீது வழக்கு விபத்து நடந்த இடத்தின் உரிமையாளர்களான ராம்பிரகாஷ், ராமச்சந்திரன், அய்யப்பராஜ், பாண்டித்துரை, மீனம் பட்டி இன்னாசி முத்து ஆகிய ஐந்து பேர் மீதும் கிழக்கு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். இவர்கள் அனைவரும் உயிரிழந்துவிட்டனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us