தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ சிவகாசி: பட்டாசு விபத்து பலி அதிகரிப்பு தொடர்ச்சி

﻿ சிவகாசி: பட்டாசு விபத்து பலி அதிகரிப்பு தொடர்ச்சி

﻿ சிவகாசி: பட்டாசு விபத்து பலி அதிகரிப்பு தொடர்ச்சி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:37 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:37 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

விருதுநகர்: உறவினர்கள் போராட்டம் ் பட்டாசு விபத்தில் இறந்தவர்களது உடலை வாங்க மறுத்து விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனை முன் உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இதில் போலீஸ் துறையின் துணையோடு 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சட்டவிரோதமாக கோடவுன் இயங்கி வந்ததால் விபத்திற்கு அரசே பொறுப்பேற்று உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசு சார்பில் தலா ரூ.20 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் வலியுறுத்தினர். போலீசார் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளதாக கூறி போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.

நிவாரணம் அறிவிப்பு உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.4 லட்சம் நிவாரணத்தை முதல்வர் விஜய் அறிவித்தார். முறையான அனுமதி பெறாமல் சட்டத்திற்கு புறம்பாக பட்டாசு ஆலைகள் நடத்தப்படுகின்றனவா என்பதை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டருக்கு முதல்வர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us