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சிவகாசி: பட்டாசு விபத்து பலி அதிகரிப்பு தொடர்ச்சி
சிவகாசி: பட்டாசு விபத்து பலி அதிகரிப்பு தொடர்ச்சி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:37 AM
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விருதுநகர்: உறவினர்கள் போராட்டம் ் பட்டாசு விபத்தில் இறந்தவர்களது உடலை வாங்க மறுத்து விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனை முன் உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இதில் போலீஸ் துறையின் துணையோடு 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சட்டவிரோதமாக கோடவுன் இயங்கி வந்ததால் விபத்திற்கு அரசே பொறுப்பேற்று உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசு சார்பில் தலா ரூ.20 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் வலியுறுத்தினர். போலீசார் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளதாக கூறி போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.