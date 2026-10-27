சிவகாசி மாநகராட்சி ரெய்டில் ரூ.1.68 லட்சம் பறிமுதல்: 16 பேர் மீது வழக்கு பதிவு
சிவகாசி மாநகராட்சி ரெய்டில் ரூ.1.68 லட்சம் பறிமுதல்: 16 பேர் மீது வழக்கு பதிவு
ADDED : அக் 27, 2026 08:41 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நடத்திய சோதனையில் ரூ.1.68 லட்சம் பிடிபட்டது தொடர்பாக 8 அலுவலர்கள் உட்பட 16 பேர் மீது வழக்கு பதிந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கையை இன்று (அக்.,27) தாக்கல் செய்தனர்.
அக்., 23 ல் சிவகாசி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் மதியம் 3:15 முதல் இரவு 11:00 மணி வரை ரெய்டு நடத்தினர். அங்கு பணியாற்றும் அலுவலர்கள் மற்றும் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்த தனி நபர்களிடம் இருந்து கணக்கில் காட்ட முடியாத ரூ.ஒரு லட்சத்து 68 ஆயிரத்து 400 பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர் அமர்நாத், இளநிலை பொறியாளர் அழகேஸ்வரி, தொழில்நுட்ப உதவியாளர் முருகன், டேட்டா என்ட்ரி ஆப்பரேட்டர் செல்வமணி, தட்டச்சர் செல்வி, மேற்பார்வையாளர் ஆசீர்வாதம், அலுவலக உதவியாளர் ராஜீ, வருவாய் உதவியாளர் முத்துமாரியப்பன், தனி நபர்கள் பழனிக்குமார், சுப்புராஜ், கருப்பசாமி, ஜானகிராமன், செல்வம், தமிழரசன், முருகன், ரவி ஆகிய 16 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர். இது தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கையை இன்று ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் போலீசார் தாக்கல் செய்தனர்.