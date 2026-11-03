ஒழுங்காக தலைமுடி வெட்டி வராத மாணவர்களுக்கு மொட்டை அடியுங்கள்: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி சர்ச்சை பேச்சு
ஒழுங்காக தலைமுடி வெட்டி வராத மாணவர்களுக்கு மொட்டை அடியுங்கள்: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி சர்ச்சை பேச்சு
UPDATED : நவ 03, 2026 03:51 AM
ADDED : நவ 02, 2026 07:59 PM
காரியாபட்டி: ''பள்ளிக்கு ஒழுங்காக தலை முடி வெட்டி வராத மாணவர்களுக்கு மொட்டை அடியுங்கள் என,'' சமூக நலத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அரசு பள்ளி விழாவில் பேசியது சர்ச்சையாகி உள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டி அயன் ரெட்டியாபட்டியில் அரசு துவக்க பள்ளியில் இன்று (நவ.,2) சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பேசியதாவது:
குழந்தைகளுக்கு 'குட் டச்' மற்றும் 'பேட் டச்' குறித்த விழிப்புணர்வை பெற்றோர் ஏற்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை பொறுப்புடன் கண்காணிக்க வேண்டும்.
மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரும்பொழுது முறையாக முடி திருத்தம் செய்து வர வேண்டும். அப்படி செய்து வரவில்லை என்றால் மொட்டை அடியுங்கள். மாவட்டத்தின் தேர்ச்சி விகிதத்தை மீண்டும் உயர்த்த ஆசிரியர்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். அரசின் கல்வித் திட்டங்களை மாணவர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு பேசினார்.