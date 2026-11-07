மந்தமாக நடக்கும் அழகாபுரி ரோடு விரிவாக்க, பால பணிகள்: செங்குன்றாபுரம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு செல்லும் கர்ப்பிணிகள் அவதி
மந்தமாக நடக்கும் அழகாபுரி ரோடு விரிவாக்க, பால பணிகள்: செங்குன்றாபுரம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு செல்லும் கர்ப்பிணிகள் அவதி
UPDATED : நவ 07, 2026 02:36 AM
ADDED : நவ 06, 2026 05:06 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் சிவகாசி ரோட்டில் இருந்து பிரியும் அழகாபுரி ரோட்டில் விரிவாக்கம், பாலப்பணிகள் ஆமை வேகத்தில் மந்தமாக நடந்து வருகிறது. இதன் சேதமான ரோடுகளால் செங்குன்றாபுரம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு செல்லும் கர்ப்பிணிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகும் நிலை உள்ளது.
விருதுநகர் சிவகாசி ரோட்டில் இருந்து அழகாபுரி ரோடு பிரிகிறது. மொத்தம் 20 கி.மீ., கொண்ட ரோட்டில் 12.6 கி.மீ., துாரத்திற்கு ரூ.85 கோடியில் நான்கு வழிச்சாலை விரிவாக்கம், பாலப்பணிகள் நடந்து வருகின்றன. விரிவாக்கம் செய்யும் முன் பாலப்பணிகள் இந்தாண்டு பிப். ல் துவங்கியது. 10 மாதங்கள் ஆகி விட்ட நிலையில் இன்னும் பாலப்பணிகள் முழுமை அடையவில்லை.
மொத்தம் 31 பாலங்கள் போடப்படவுள்ள நிலையில் 17 பாலங்கள் முடிந்து விட்டதாக நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் கூறுகின்றனர். ஆனால் பல பாலங்கள் பாதி பக்கம் மட்டுமே முடிந்துள்ளன. இன்னொரு பக்கம் தோண்டி அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன.
2027 அக்டோபரில் இப்பணிகள் முடிக்கப்படும் என்கின்றனர். ஆனால் ஆமை வேகத்தில் நடந்து வரும் இப்பணிகளை அடுத்து ரோடு விரிவாக்கம், அதற்கான ஆக்கிரமிப்பு, மின்கம்ப அகற்றம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. ஆனால் பணிகள் முற்றிலும் மெதுவாக நடப்பது இவ்வழியை தினசரி பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு அலுப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இங்கு செங்குன்றாபுரம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளது. மாத பரிசோதனைக்காக இவ்வழியில் தான் கர்ப்பிணிகள் வந்து செல்லும் நிலை உள்ளது.
சிதறி கிடக்கும் ஜல்லிகள், மேவிய மண் வாகனங்களை சறுக்கிவிழச் செய்கின்றனர். ஒவ்வொரு பால கட்டுமான பணிகளை கடக்கும் போதும் பதைபதைப்புடன் கர்ப்பிணிகள் கடக்கின்றனர். எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் இதில் தலையிட்டு விரைந்து ரோடு பணிகளை முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.